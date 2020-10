Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Einbruchsserie Saarlandstraße

Bingen (ots)

Bingen, Saarlandstraße 62-66, Feststellungszeit: 05.10., 07:00 Uhr. Ein bislang unbekannter Täter ging auf größeren Streifzug auf dem Scharlachberggelände. Erst versuchte er erfolglos, die Zugangstür einer Physiotherapie zu zerschlagen. Dann versuchte er sein Glück bei der Prüfstelle nebenan: er kletterte auf das Dach der Garage, zertrümmerte eine Scheibe des Sekretariats und gelangte so in das Objekt. Er erbeutete eine geringe Menge Bargeld. Danach begab er sich an eine Imbissbude, bei der der Täter die Registrierkasse (mit geringem Bargeldbetrag) und ein Handy mitnahm. Hinweise bitte an die Polizei.

