Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Unfall mit Alkohol am Steuer

Waldalgesheim (ots)

Sonntag, 04.10.2020 - 00:35 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen kam ein Auto in der Oberstraße in Waldalgesheim in Richtung Wochenendgebiet von der Fahrbahn ab und beschädigte mehrere Leitpfosten. Anschließend flüchtete das Fahrzeug von der Unfallstelle. Am Unfallort führte ein aufgefundenes Kfz.-Kennzeichen zur Verursacherin. Es stellte sich heraus, dass die 59-jährige Fahrerin erheblich dem Alkohol zugesprochen hatte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,85 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutprobe angeordnet. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

