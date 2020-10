Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Bingen (ots)

Am Freitagabend, 02.10.2020, gegen 22:10 Uhr nutzte ein Anwohner der Bahnhofstraße in Bingen einen grünen Laser-Pointer, um diesen auf vorbeifahrende Autos zu richten. Hierbei wurde mehrfach ein Polizeifahrzeug der Bundespolizei angeleuchtet, dass die Straße entlang fuhr. Der Verantwortliche, ein 47-jähriger Mann, konnte im Nachgang in der Wohnung festgestellt und identifiziert werden. Gegen diesen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

