Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Einbruch in Gaststätte

Bacharach (ots)

Tatzeit: Nacht von Do. 01.10.2020 auf Fr. 02.10.2020

Über ein gekipptes Fenster drangen bislang unbekannte Täter in die Gaststätte auf dem Campingplatz in Bacharach ein und entwendeten Bargeld und Alkoholika. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Tel. 06721-9050

