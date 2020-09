Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen (ots)

Bingen, 29.09., Gustav-Stresemann-Straße, 02:20 Uhr. Mehrere Anrufer meldeten zwischen Autohof Nahetal und Bingen Sponsheim beschädigte Verkehrsschilder, die von der dortigen Mittelinsel teilweise in die Fahrbahn hineinragten. Aufgrund der Spurenlage konnte festgestellt werden, dass zuvor ein LKW die Mittelinsel überfahren hatte und so den Schaden anrichtete. Der 56-jährige Verursacher setzte im Anschluss seine Fahrt einfach fort. Durch eine anschließende Fahndung konnte eine beschädigte Zugmaschine auf dem Gelände einer Bingener Speditions-Firma ausgemacht und eindeutig als unfallverursachendes Fahrzeug identifiziert werden. Über diese Firma wurde der verantwortliche Fahrer ermittelt und auch an seiner Wohnanschrift angetroffen. Er muss sich nun wegen Fahrerflucht verantworten.

