Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Mülltonnenbrand

Bingen, Gaustraße (ots)

24.09.2020, 00.35 Uhr

Am 24.09.2020, 00.35 Uhr, wurde die Polizei über den Brand von Mülltonnen in der Gaustraße, Höhe Anwesen 35, informiert. Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatten Kräfte der Feuerwehr den Brand bereits gelöscht. Die Brandursache konnte noch nicht geklärt werden. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721/905-0.

