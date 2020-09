Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bingen (ots)

Am Freitag, den 18.09.2020 gegen 15.00 Uhr ereignete sich in 55347 Ockenheim in der Straße Birkenweg ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Bei dem geschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen PKW, welcher im Birkenweg abgestellt war. Das unbekannte, unfallverursachende Fahrzeug streifte beim Vorbeifahren den geparkten PKW und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. An dem geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden.

Wer kann Hinweise zu dem Unfallverursacher geben.

