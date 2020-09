Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen (ots)

Bingen, 15.09., L414 Kreisverkehr, 16:46 Uhr. Ein Motorradfahrer befuhr den Kreisverkehr in Fahrtrichtung Bingen Büdesheim. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah eine 23-jährige BMW-Autofahrerin die Yamaha-Maschine und fuhr auf den vorfahrtsberechtigten Fahrer auf. Der 33-jährige Motorradfahrer stürzte, wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht.

