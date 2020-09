Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Bingen-Büdesheim (ots)

Am Samstag, dem 05.09.2020, in der Zeit 11:00 Uhr - 11:35 Uhr wird auf dem Parkplatz des "Alldrink" in der Saarlandstraße in Bingen-Büdesheim ein ordnungsgemäß abgestellter Skoda Octavia in der Farbe Grau beschädigt. Der Skoda weist frische Unfallschäden an der Heckstoßstange und dem Kotflügel rechtsseitig auf. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Unfallverursacher bzw. dessen genutztes Fahrzeug.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell