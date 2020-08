Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: shoulder-surfing

Bingen (ots)

Bingen a. Rhein, 23.08., Salzstraße, 15:31-15:45 Uhr. Ein 78-Jähriger hob am Sonntag in einer Filiale der Sparda-Bank einen höheren Geldbetrag ab. Ein englischsprechender Mann verwickelte ihn noch während des Vorgangs in ein Gespräch, das der Rentner aber abbrach. Anschließend schob er die EC-Karte in den benachbarten Kontoauszugsdrucker, woraufhin das Gerät einen Fehler meldete und die Karte einbehielt. Telefonisch war die Bank nicht zu erreichen, daher verließ er den Schalterraum. Am Montagmorgen erfuhr er dann, dass die EC-Karte nicht mehr im Drucker steckte, und dass am Vortag mittels der Karte und mit korrekter PIN-Nummer ein hoher Geldbetrag abgehoben wurde. Der Täter hatte die PIN-Eingabe beim Geldabheben eindeutig ausgespäht. Er wird beschrieben wie folgt: dunkle Hautfarbe, 180-190 cm groß, kräftig, Basecap, weiße Turnschuhe, weiße Kopfhörer. Die Polizei bittet um weitere Hinweise zum Täter.

Bitte seien Sie wachsam beim Geldabheben am Automaten. Lassen Sie sich nicht ablenken und fordern Sie einen angemessenen Abstand von Ihrem Hintermann ein!

