Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrraddiebstahl

Bingen (ots)

Bingen, Hafenstraße, 19.08., 09:30 Uhr. Eine 58-Jährige zeigte gestern den Diebstahl eines "Bulls" Mountainbikes an. Das Fahrrad ihrer Tochter war auf einem Fahrradträger eines Fahrzeugs befestigt und angeschlossen. In der Nacht vom 19. auf den 20. August wurde das Fahrrad dann durch einen unbekannten Täter entwendet. Weiterhin versuchte der Täter ein zweites Fahrrad vom Träger zu entwenden, was glücklicherweise misslang. Bei dem Versuch wurden der Träger und die beiden Fahrräder beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei.

