Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht - Zeuge gesucht

Sankt Johann (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 15:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug in Sankt Johann auf der Hauptdurchgangsstraße ein am Fahrbahnrand geparktes Auto. Der Unfallverursacher stieß beim Vorbeifahren gegen den Außenspiegel. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort in Fahrtrichtung Sprendlingen. Ein namentlich nicht bekannter Zeuge hatte den Verkehrsunfall beobachtet und informierte die Halterin des parkenden Autos. Nach seinen Beobachtungen sollte es sich möglicherweise um einen VW "Up" mit KH-Kennzeichen gehandelt haben. Der Zeuge wird gebeten, sich mit der Polizei Bingen in Verbindung zu setzen.

