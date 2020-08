Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Bingen-Stadt (ots)

Am frühen Mittwochmorgen gegen 03:00 Uhr ereignete sich in Bingen am Fruchtmarkt ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher kam mit seinem Auto auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen und krachte in das am Bahnübergang befindliche Kioskgebäude. Der Verkaufsstand sowie das Auto wurden erheblich beschädigt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 26-jährige Fahrzeugführer deutlich alkoholisiert war. Außerdem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell