Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Fahrrades und einem Personenkraftwagen

Bingen (ots)

Pkw und Fahrrad befahren am 07.08.20 gegen 17.40 Uhr in genannter Reihenfolge die Rochusallee in Richtung Rochusstraße. Unterhalb der TH-Bingen muss die 28jährige Radfahrerin aufgrund eines am Fußgängerüberweg stehenden Fußgängers anhalten. Der 63jährige Autofahrer erkennt die Situation zu spät und kann nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er fährt auf das Rad auf. Infolge der Kollision stürzt die Frau mit ihrem Fahrrad und zieht sich leichte Verletzungen (Schürfwunden) zu. Sie wird vorsorglich mit dem Rettungsdienst nach Bingen ins HGH verbracht. An beiden Fahrzeugen entsteht leichter Sachschaden.

