Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Zustellerin beim Austragen von Prospekten verletzt

Bingen (ots)

Am 31.07.2020 gegen 18 Uhr verteilt die 59-jährige Zustellerin Werbeprospekte in der Mainzer Straße in Bingen. Damit ist ein 40-jähriger Anwohner nicht einverstanden und schreit die Zustellerin an. Im Verlauf dessen schlägt der Anwohner auf den Briefkasten und klemmt dadurch die Hand der Zustellerin ein. Die 59-Jährige wird leicht an ihrer Hand verletzt. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

