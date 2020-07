Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Beleidigender Kinderansprecher in Bingen Büdesheim

Bingen (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 14.45 Uhr kam es auf dem Heimweg eines 14 jährigen Mädchens in Bingen Büdesheim zu einem Vorfall, bei dem das südländisch aussehende Kind von einem Mann mehrfach angesprochen und beleidigt wurde. Hierbei folgte der Mann dem Mädchen und versuchte es immer wieder in ein Gespräch zu verwickeln, wobei er es zudem immer wieder beleidigte. Bei dem Mann soll es sich um einen ca. 25-30 Jahre alten, etwa 180 cm großen und dicken Mann handeln. Bekleidet war der Mann mit weißem T-Shirt, roten Shorts und evtl. weißen Sportschuhen. Die Binger Polizei bittet alle Eltern ihre Kinder zum Thema "Kinderansprecher" und zu sensibilisieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell