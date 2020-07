Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Sachbeschädigung an Dienstfahrzeug

Bingen (ots)

Sprendlingen. Aufgrund eines gemeldeten Gasautrittes wurden die Beamten am 12.07. um 13:10 Uhr zu einer Wohnung in der Sprendlinger Ulmengasse gerufen. Sie stellten das Dienstfahrzeug mit RLP-Kennung in der St. Johanner Straße, Höhe Anwesen Nummer 15, ab. Nach ihrem Einsatz bemerkten sie eine erhebliche Sachbeschädigung an dem Dienstfahrzeug. Ein unbekannter Täter hatte an der rechten C-Säule des Streifenwagens, vermutlich mittels Faustschlag, einen Schaden von ca. 2.000 EUR verursacht. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

