Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen (ots)

Bingen, B9, 13.07., 13:01 Uhr. Ein 44-jähriger Fahrer befuhr gestern die B9 aus Bingen-Büdesheim kommend in Richtung Autobahnkreuz und verlor infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Nach einer Linkskurve geriet er ins Schleudern und auf den linken Fahrstreifen. Er kollidierte frontal mit dem dort fahrenden Fahrzeug, so dass ein erheblicher Sachschaden entstand. Beide Unfallbeteiligten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Unfallverursacher wurde außerdem ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Führerschein eingeleitet.

