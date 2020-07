Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen (ots)

Bingen Dromersheim, L420, 12.07., 16:10 Uhr. Eine Fahrradfahrerin und eine Fahrzeug-Fahrerin fuhren gemeinsam auf der L420 in Fahrtrichtung Gensingen. Ad hoc lenkte die Fahrradfahrerin nach links auf den Radfahrweg und stieß dabei seitlich mit dem PKW zusammen, dessen 41-jährige Fahrerin gleichzeitig zum Überholen ansetzte. Die 71-jährige Radfahrerin, die einen Schutzhelm trug, stürzte auf den Kopf und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto und dem Fahrrad entstanden Sachschäden.

