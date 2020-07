Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Körperverletzung; Trunkenheit im Verkehr

Bingen (ots)

Sprendlingen, Ulmengasse, L413, 07.07., 21:59 - 22:12 Uhr. Eine 39-jährige Frau teilte eine Auseinandersetzung mit ihrem alkoholisierten Mann mit. Ihr Mann sei danach mit seinem Fahrzeug davongefahren. Die Polizeistreife traf den 35-jährigen Mann in seinem parkenden Auto an der L413 vor dem Ortseingang Sprendlingen an. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen, der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

