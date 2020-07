Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Umweltdelikt

Bingen (ots)

Sprendlingen, Brunnenstraße, 07.07., 21:38 Uhr. Ein Mann entleerte einen alten Öltank derart unfachgemäß, dass Öl in den in der Nähe befindlichen Wiesbach floss. Insgesamt 25 Feuerwehrleute errichteten (unter dem Einsatz von 2 Löschwagen) Ölsperren, so dass die Gewässerverschmutzung zumindest unter Kontrolle gehalten werden konnte. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

