Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Abgestürzt

Bingen (ots)

Trechtingshausen, 06.07., Morgenbachtal, 18:16 Uhr. Es ging ein Notruf ein über einen 60-jährigen Kletterer, der an einem Kletterfelsen mehrere Meter tief gestürzt war. Der aus Frankfurt stammende Mann hatte eine Platzwunde am Kopf sowie eine Rückenverletzung. Da er nicht in der Lage war, den Rückweg zu Fuß anzutreten, wurde er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

