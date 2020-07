Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Kratzer im Lack

Bingen (ots)

Münster-Sarmsheim, 03.07., 13:00 Uhr bis 06.07., 07:45, Rheinstraße. Ein unbekannter Täter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand den Lack eines Opel Adam mit Binger Kennung im genannten Zeitraum. Dies ist bereits das zweite Mal; das Fahrzeug wurde bereits in der Zeit vom 19.06. bis 22.06. in gleicher Art und Weise an anderen Stellen beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

