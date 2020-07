Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall nach Rotlichtmißachtung

Bingen (ots)

77jährige Unfallverursacherin befährt am 03,07,2020 gegen 15 Uhr die K54 von Bad Kreuznach-Planig aus kommend in Fahrtrichtung Gensingen. Unfallgeschädigter befährt die L400 von Gensingen aus in Richtung Sprendlingen. An der für die Autofahrerin rot zeigenden Lichtzeichenanlage der L400/K54 übersieht diese das Signal und fährt auf die L400 in Fahrtrichtung Gensingen auf. Hierbei übersieht sie ebenfalls den von links herannahenden Pkw. Es kommt zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei diese nicht mehr fahrbereit sind und abgeschleppt werden müssen. Personenschaden entstand nicht.

