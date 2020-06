Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen (ots)

Bingen, Stromberger Straße, 29.06., 20:54 Uhr. Ein 20-jähriger Fahrer befuhr gestern Abend mit seinem Nissan Juke die Stromberger Straße in Richtung Bingen, und stieß dabei gegen die linke Fahrzeugseite eines am Fahrbahnrand stehenden Opel Insignia. Daraufhin stieg der 47-jährige Halter des Opels, der den Unfall beobachtet hatte, in sein Auto und nahm die Verfolgung auf, bis er das Fahrzeug aus den Augen verlor. Er verständigte die Polizei, die den Fahrer ermittelte und schnell in der Zehnthofstraße ausfindig machte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,26 Promille. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

