Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Bingen (ots)

Im Rahmen einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle am 28.06.20, 00:45 Uhr am Fruchtmarkt in Bingen konnten bei dem 25-jährigen Fahrzeugführer drogenspezifische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht und dem Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell