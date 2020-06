Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht

Bingen (ots)

Auf einem Parkplatz in der Hofstraße in Sprendlingen wurde in der Nacht von Mittwoch, 25.06.20 auf Donnerstag ein brauner Opel, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und kam somit seiner Warte- und Meldepflicht nicht nach. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell