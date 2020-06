Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrraddiebstahl

Bingen (ots)

In der Zeit von 26.06.20, 12:20 Uhr bis 27.06.20, 12:00 Uhr wurde am Hauptbahnhof in Bingen ein Mountainbike (Marke Zündapp, schwarz), welches mit einem Fahrradschloss gesichert war, gestohlen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bingen zu melden.

