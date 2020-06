Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Bingen (ots)

Bingen, 25.06., Freidhof 11, 14:30 Uhr. Im Rahmen einer Streifenfahrt wurde ein Mann beobachtet, der an der Ampel Gerbhausstraße / Ecke Freidhof nach hinten kippte und mit dem Kopf auf den Boden aufschlug. Die Beamten leisteten sofort Erste Hilfe. Der Mann kam wieder zu sich und gab den Genuss von Betäubungsmitteln am Vorabend zu. Bei der Durchsuchung wurde eine geringe Menge von Marihuana gefunden. Der 46-jährige Beschuldigte wurde an den Rettungsdienst übergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell