Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrraddiebstahl

Bingen (ots)

Gensingen, 21.06., 21:30 Uhr bis 22.06., 08:00 Uhr. Ein Ehepaar, das den Campingplatz an der Goldberghalle besuchte, schloss über Nacht seine E-Mountainbikes (blau/schwarz, 26 Zoll, Vollfederung, ohne Akku) an einem Baum in der Nähe an. Den Diebstahl der Fahrräder samt Schlösser bemerkten die beiden erst am nächsten Morgen. Die Polizei bittet um Zeugen-Hinweise.

