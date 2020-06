Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verstoß gegen Betäubungsmittelgesetz

Bingen-Stadt (ots)

Im Rahmen eines Einsatzes wegen ruhestörendem Lärm in der Nacht von Samstag auf Sonntag konnten Beamte der Polizei Bingen in einer Wohnung in der Innenstadt bereits beim Eintreffen den typischen Geruch von Marihuana wahrnehmen. Bei der 22-Jährigen Beschuldigten konnte im Nachgang eine kleine Menge Betäubungsmittel sichergestellt werden. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell