Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht

Waldalgesheim (ots)

Am Freitag im Laufe des Vormittags wurde in Waldalgesheim auf einem Privatparkplatz in der Rattener Straße ein Auto vermutlich beim Rangieren beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt, ohne seiner Warte- und Meldepflicht nachzukommen. Ein Zeuge beobachtete eine Frau, die zuvor den beschädigten PKW fotografierte und anschließend in das dort befindliche Anwesen ging. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bingen zu melden.

