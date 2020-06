Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Handy am Steuer ist teuer! Polizei kontrolliert

Bingen (ots)

Die Polizei Bingen erwischte am Freitag bei einer verschärften Kontrollaktion zum Motto "Ablenkung im Straßenverkehr" insgesamt 7 Verkehrssünder. Hinzu kamen weitere Verstöße gegen die Gurtpflicht sowie eine Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz. Die Polizei möchte durch die Kontrollen sensibilisieren und ein Bewusstsein dafür schaffen, dass selbst ein kurzer Blick weg vom Geschehen im Straßenverkehr verheerende Folgen haben kann. Den Fahrzeugführer erwartet ein Bußgeld in Höhe von mindestens 100,- EUR und einen Punkt in Flensburg. Kommt es hierbei außerdem zu einer Gefährdung, zieht dies weitere Sanktionen nach sich.

