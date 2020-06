Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen (ots)

Bingen, 18.06., Museumstraße,11:20 Uhr. Ein 66-jähriger Radfahrer befuhr den Radweg aus Bingen kommend Richtung Trechtingshausen. An einer Engstelle in Höhe eines Hotels fuhr er den Weg sehr weit rechts, da die Einsicht auf den Gegenverkehr kaum möglich war. In diesem Moment kam es zum Zusammenstoß mit einem 10-jährigen Mädchen, welches zu weit links gefahren war. Beide Radfahrer kamen zu Fall und wurden leicht verletzt. Am Fahrrad des Mannes entstand leichter Sachschaden.

