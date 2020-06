Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Polizei sucht Zeugen nach Messerangriff am 13.06.2020

Bingen (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am 13.06.2020, 19.45 Uhr, zu einem Messerangriff am Döner-Imbiss in der Saarlandstraße. Ein 35-jähriger Mann wurde von einem bislang unbekannten Täter durch mehrere Messerstiche in den Oberkörper verletzt. Nach bisherigem Ermittlungsstand sucht die Polizei nach einem 30-35-jährigen Täter, der zirka 185 cm groß und schlank war und ein südländisches Aussehen hatte. Der Täter hatte kurze, dunkle, leicht gewellte Haare, "Geheimratsecken" und einen sogenannten "Drei-Tage-Bart. Im Gesicht des Täters waren Aknenarben sichtbar. Er trug eine auffällige Halskette, die wahrscheinlich über eine Halterung für ein sogenanntes "Faustmesser" verfügte. Dieses Messer wurde täterseits eingesetzt. Der Täter führte bei Tatausführung und auch auf der Flucht einen dunklen Rucksack mit sich. Auffällig das von ihm bei der Flucht genutzte dunkelblaue Mountainbike. Er flüchtete über die Saarlandstraße in Richtung Bingen-Dietersheim und wurde vermutlich auch in der Gert.-W.-Schulze Straße in Bingen-Büdesheim gesehen. Der Verletzte, der in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, konnte dieses nach Erstversorgung noch am gleichen Abend verlassen. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können oder den Täter auf der Flucht wahrgenommen haben. Vielleicht wurden auch von bisher nicht bekannten Personen Handyvideos erstellt, die der Polizei hilfreich sein könnten.

