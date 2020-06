Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Vorgetäuschte und echte Unfallflucht

Bingen (ots)

Bingen, Saarlandstraße,16.06.. Bei der Aufnahme eines angezeigten Unfallschadens an einem PKW mit anschließender Fahrerflucht, stellte sich schnell heraus, dass der Schaden nicht an der entsprechenden Örtlichkeit geschehen sein konnte. Der Unfallverursacher hatte wohl kurzfristig vergessen, dass der Sachverhalt ganz anders lag. Demnach befuhr er am Vortag die Gaustraße in Richtung Schmittstraße und bog an der Kreuzung links ab in die Schlossbergstraße. Hier kam er rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Auto. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der dortige Lackabrieb den Unfallspuren am Fahrzeug des Mitteilers zugeordnet werden. Dieser hatte den Unfall zum Unfallzeitpunkt nicht angezeigt. Der 26-jährige stritt die Straftat ab; gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen Vortäuschen einer Straftat erfasst. Zudem muss er sich nun wegen seiner Verkehrsunfallflucht verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell