Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Ladendiebstahl

Bingen (ots)

Bingen, City Center, 15.06.`20, 14:50 Uhr. Ein Kunde eines Sportgeschäftes nahm einen zweiteiligen Trainingsanzug aus dem Regal und begab sich in die Umkleidekabine. Hier entfernte er die Diebstahlsicherung an der Hose und zog diese unter seine eigene Hose. Die Jacke hing der 36-jährige wieder zurück. Da ihm in der Vergangenheit bereits ein Hausverbot erteilt worden war, sprach der Geschäftsführer ihn an. Er gab den (versuchten) Diebstahl sofort zu. Gegen den Dieb läuft nun eine Anzeige.

