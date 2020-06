Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Vermisstensache

Bingen (ots)

Bingen. Am 14.06. um 09:16 Uhr meldete ein Autofahrer ein herrenloses Fahrrad mit Gepäcktaschen zwischen Büdesheim und Ockenheim. Vor Ort wurden in den vollen Taschen Kleidung und Ausweis einer Frau gefunden. Von der Frau fehlte jede Spur. Ermittlungen im Umfeld führten zunächst nicht zum Auffinden der Person; auch nicht unter Einsatz des Polizeihubschraubers. Am Abend, gegen 20:30 Uhr, erschien die Vermisste bei ihrer Mutter und gab an, seit drei Tagen zu dieser unterwegs gewesen zu sein. Die 60-jährige erschien wurde in eine Fachklinik eingeliefert.

