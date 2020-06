Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Messerangriff nach Streit

Bingen-Büdesheim (ots)

Nach vorangegangenen Streitigkeiten am Döner-Imbiss in der Saarlandstraße wurde ein 35 jähriger Mann von einem bislang unbekannten Täter durch mehrere Messerstiche in den Oberkörper verletzt. Das Opfer wird in die Uniklinik Mainz verbracht.

Der Täter flüchtet anschließend mit einem blauen Mountainbike in unbekannte Richtung. Eventuell wohnt der Täter in Binger Stadtgebiet. Der Täter wird auf 30 bis 35 Jahre geschätzt, trug ein blaues T-Shirt, kurze Hosen und hatte einen Dreitagebart. Er ist etwa 180 bis 185 cm groß und schlank und könnte sich dem äußeren Erscheinungsbild nach um einen Südländer handeln.

Die Polizei Bingen bittet um Zeugenhinweise.

