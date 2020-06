Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Körperverletzung

Bingen (ots)

11.06., 19:44 Uhr. Von der Führungszentrale wurden Donnerstagabend Einsatzkräfte von der Polizei Bingen zu einer Privatwohnung in Bingen Ost angefordert, um einen Streit zwischen zwei Lebenspartnern zu schlichten. Das erheblich alkoholisierte Paar geriet in einen Streit und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Frau, bei der 3,09 Promille gemessen wurden, kam über Nacht in ein Krankenhaus. Während der Sachverhaltsaufnahme wurden die Einsatzkräfte von dem Mann erheblich beleidigt. Ein Verfahren wegen Beleidigung wurde eingeleitet.

