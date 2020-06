Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Motorrad kommt von Fahrbahn ab - Fahrerin verletzt

Sprendlingen (ots)

Am Mittwochmittag, gegen 13:00 Uhr verlor die 17-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades auf der Strecke von Sprendlingen in Richtung Badenheim in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Die Ursache des Unfalls dürfte überhöhte Geschwindigkeit gewesen sein. Die Fahrerin wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

