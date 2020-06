Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrübungen unter Alkoholeinwirkung

Bingen-Büdesheim (ots)

Am Mittwochabend gegen 21:30 Uhr wurde ein PKW an der Rundsporthalle in Bingen-Büdesheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Zuvor war der Fahrer bereits durch unnötiges Hin- und Herfahren aufgefallen. Außerdem bestand der Verdacht, dass die Insassen dem Alkohol zugesprochen hätten. Die Kontrolle bestätigte schließlich den Verdacht des Alkoholkonsums. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,05 Promille. Außerdem stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der ebenfalls stark alkoholisierten Beifahrerin und Besitzerin des Autos war dies offensichtlich egal. Gegen Beide wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

