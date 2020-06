Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Einbruch in Kinderheim

Sprendlingen (ots)

Am Mittwochnachmittag, in der Zeit zwischen 15:00 und 18:00 Uhr verschafften sich zwei Jugendliche widerrechtlich Zutritt zu den Büroräumen der Jugendhilfeeinrichtung in Sprendlingen. Hierzu nutzten sie die Abwesenheit der Betreuer und beschädigten eine Glastür am Anwesen. In den Räumen wurden Schränke und Rucksäcke durchsucht. Als tatverdächtig kommen die beiden 13- und 15-jährigen Heimbewohnerinnen in Betracht. Als Motiv dürfte die vorherige Konfiszierung ihrer Mobiltelefone durch die Betreuer gewesen sein. Diese waren nämlich aus der Schublade verschwunden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell