Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahren ohne Versicherungsschutz

Bingen (ots)

Am 07.06. gegen 14:00 Uhr meldete das Ordnungsamt Bingen gegen 14:00 Uhr ein ohne Zulassung abgestelltes Fahrzeug in der Parkbucht in der Stefan-George-Straße. Der verantwortliche Halter konnte ermittelt werden und versprach sofort sich ein gültiges Kennzeichen zu besorgen. Es besteht der Verdacht des Führens eines Fahrzeuges ohne Versicherungsschutz. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

