Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Zeugen für Graffiti gesucht!

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bingen (ots)

Wie bereits berichtet ereigneten sich über das Pfingstwochenende vom 29.05-01.06.2020 in den Ortslagen Rheindiebach und Bacharach und entlang des Fahrradweges am Rhein zwischen den Ortschaften unzählige Graffiti-Schmierereien in Form von sogenannten "Tags". In den Farben schwarz, rot und blau wurden solche Schriftzeichen wahllos an Hauswänden, Schaukästen, Verkehrsschildern, Hinweistafeln, Unterführungen, Spielplatzgeräten, an der Kläranlage oder anderen öffentlichen Gebäuden hinterlassen. Entsprechende Strafanzeigen wurden mit einem geschätzten Gesamtschaden in fünfstelliger Höhe erstattet. Die zuständige Polizei Bingen ermittelt in diesen Fällen bereits. Die Polizei bittet um entsprechende Hinweise unter 06721/9050.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell