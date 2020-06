Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Randale, Widerstand, Beamtenbeleidigung

Bingen (ots)

Bingen, 04.06., 11:48 Uhr, Basilikastraße. Eine polizeilich bekannte Person randalierte gestern lautstark am City Center. Laut Zeugen schrie der Mann durch die Fußgängerzone, pöbelte Passanten an und schlug mit seinen Krücken gegen (abgestellte) Fahrräder. Dem Platzverweis der Beamten kam der stark alkoholisierte Mann nicht nach. Der Beschuldigte, der etwas stärker vom Körperbau her war, reagierte aggressiv, beleidigte die Polizisten mehrfach und schlug mit seinen Krücken um sich. Die Beamten konnten ihm diese wegnehmen. Der Aggressor wurde in eine Fachklinik eingeliefert. Aus dieser wurde er zeitnah wieder entlassen, denn nachmittags um 15:56 Uhr meldete seine Ex-Lebensgefährtin über Notruf, dass der Mann nun bei ihr in der Wohnung randaliere. Sie konnte ihn nicht bändigen und bat daher um Erscheinen der Polizei. Vor Ort zeigte er sich immer noch stark alkoholisiert und stimmungsschwankend. Er wurde festgenommen und blieb auf richterliche Anordnung bis 22:00 Uhr in polizeilichem Gewahrsam.

Des Weiteren wurden mehrere Pakete mit Nike Schuhen bei dem Beschuldigten gefunden. Ein Besitzer konnte noch nicht ausgemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell