Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Körperverletzung

Bingen (ots)

Bingen, Saarlandstraße. Am 03.06. meldeten Zeugen um 13:54 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einer 59-jährigen Frau und zwei Männern. Die Frau selbst rief eine halbe Stunde später über Notruf an und teilte mit, verprügelt worden zu sein. Sie habe ihre Mülltonne gesäubert, als plötzlich ein Mann mit seinem dunkelgrauen Auto anhielt und ihr Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Sie sei daraufhin zu Boden gestürzt, als plötzlich ein weiterer Mann hinzukam und sie mehrfach in dieser hilflosen Lage getreten habe. Beide Männer wurden als "älter als 35", Brillenträger, kräftig und "eher groß" beschrieben.

Die Polizei bittet um weitere Mithilfe von Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben.

