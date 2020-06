Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: E-Bike Unfall mit Personenschaden

Bingen (ots)

Gestern Abend, um 19:12 Uhr, kam es auf einem Radweg in Horrweiler zu einem Unfall durch einen 79-jährigen E-Bike Fahrer. Er fuhr eine Rechtskurve in zu engem Bogen und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrrad. Er stürzte trotz Schutzhelm unglücklich auf seine rechte Gesichtshälfte und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Bei der Unfallaufnahme wurde ein leichter Atemalkohol festgestellt, ein Test ergab einen Wert von 0,45 Promille. Der Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

