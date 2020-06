Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Sachbeschädigung II

Bingen (ots)

Welgesheim. In der Nacht vom 29. auf den 30.05. wurden in der Bahnhofstraße eine Sitzbank, der dazugehörige Tisch und ein Mülleimer mit roter Farbe besprüht. Bitte Hinweise an:

