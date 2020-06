Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Brand

Bingen (ots)

Bingen Mühestraße

In Nacht von Pfingstmontag auf den heutigen Dienstag (02:40 Uhr) wurde ein Brand in einem Wohnanwesen gemeldet. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Größerer Schaden konnte verhindert werden, es wurde lediglich der Bodenbelag in der Küche beschädigt.

